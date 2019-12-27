Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı /27 Aralık 2019 20:34

HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Erzurum'un üç ilçesinde 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı. Karayazı'na kayyım atanmıştı.Erzurum’un Karayazı, Tekman ve Karaçoban belediyelerinde, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) meclis üyesi olan 15 kişi, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

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Haklarında yürütülen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek, görevden uzaklaştırılan meclis üyelerine tebliğ edilen bakanlık kararında, “Anayasa’nın 127. maddesinin 4. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmaları uygundur” denildi.

Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı Burhanettin Şahin ile birlikte Erdal Bayram, Yakup Aras, Yüksel Kişi, Abdurrehim Göksu, Mahmut Çimendağ, Alaattin Kırtıl ve Emel Turan görevden uzaklaştırıldı. Böylece HDP’nin 13 olan meclis üye sayısı 8’e düştü. Hakkında kesinleşmiş cezası gerekçesiyle 18 Eylül 2019’da tutuklanan Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı Melike Göksu’nun yerine İlçe Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu kayyım olarak atanmıştı.

YSK MAZBATAYI AK PARTİ’NİN ADAYINA VERMİŞTİ

Tekman Belediyesi’nde de HDP’li meclis üyeleri Cemalettin Şengül, İsmet Karabulut ve Ali Sait Bingül görevden uzaklaştırıldı. HDP’nin 9 olan meclis üye sayısı 6’ya düştü. Tekman Belediyesi’ni, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48.53 oy oranıyla HDP’nin adayı Müzahit Karakuş kazanmıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Karakuş’un Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek, mazbatası AK Parti’nin adayı Mustafa Ergin’e verilmişti.

EŞBAŞKAN DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Karaçoban Belediyesi Eşbaşkanı Remziye Sönmez’in aralarında olduğu 4 meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı. Remziye Sönmez, Kazım Erhan, Murat Yaprak ve Ekrem Çintimur’un görevden uzaklaştırılmasıyla HDP’li meclis üye sayısı 10’dan 6’ya düştü.
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