Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li 4 belediyeye daha kayyım /13 Kasım 2019 10:21

HDP'li 4 belediyeye daha kayyım

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları "terör" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı.

SHABER3.COM

Diyarbakır'da haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li merkez Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevlerinden alındı. 

Belediye Kanunu'nun 45'nci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Diken'in yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Çevik'in yerineyse Hazro Kaymakamı Ali Öner "belediye başkan vekili" olarak görevlendirdi.

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerineyse Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden alınarak yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

HDP'Lİ 15 BELEDEYİLE KAYYIM ATANDI

Daha önce Mardin Kızıltepe, Şırnak Cizre, Hakkari Yüksekova ve Nusaybin, Erzurum Karayazı, Diyarbakır Kulp, Van İpekyolu ilçelerinin belediye başkanları çeşitli suçlamalardan dolayı görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanmıştı. 

Ağustos ayında da Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri başkanları yerine, söz konusu illerin valileri İçişleri Bakanlığınca "başkan vekili olarak" görevlendirildi.

Şu ana kadar HDP'li 15 belediyeye kayyım tayin edildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li 4 belediyeye daha kayyım Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:26