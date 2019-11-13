HDP'li 4 belediyeye daha kayyım

Diyarbakır'da haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li merkez Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevlerinden alındı.





Belediye Kanunu'nun 45'nci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Diken'in yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Çevik'in yerineyse Hazro Kaymakamı Ali Öner "belediye başkan vekili" olarak görevlendirdi.







Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerineyse Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.





Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden alınarak yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.





HDP'Lİ 15 BELEDEYİLE KAYYIM ATANDI





Daha önce Mardin Kızıltepe, Şırnak Cizre, Hakkari Yüksekova ve Nusaybin, Erzurum Karayazı, Diyarbakır Kulp, Van İpekyolu ilçelerinin belediye başkanları çeşitli suçlamalardan dolayı görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanmıştı.





Ağustos ayında da Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri başkanları yerine, söz konusu illerin valileri İçişleri Bakanlığınca "başkan vekili olarak" görevlendirildi.





