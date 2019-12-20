HDP'li başkanın evine silahlı baskın!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçe belediyesinin Filiz Buluttekin gözaltına alındı. Buluttekin ile birlikte Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Sur belediye meclis üyesi iki kişi daha gözaltına alındı.





Sur Belediyesi’nin hizmet binasına da sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Polislerin zırhlı araçlar ve bariyerlerle ablukaya aldığı binada arama sürüyor.





GÖZALTI GEREKÇESİ AÇIKLANMADI





Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi.





Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınamayan Buluttekin ve Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir’in de evine baskın yapıldığı belirtildi. Özdemir evinde bulunamazken, polisler yaptıkları aramadan sonra evden ayrıldı.





Polisler sabahın erken saatlerinde Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'in evine silahlı baskın düzenledi.





BELEDİYE BAŞKANI, EŞİ VE OĞLU YERE YATIRILDI





Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin’in avukatı Sertaç Buluttekin operasyona ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı.





Avukat Buluttekin, “Müvekkilim Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin evine baskın düzenlenerek göz altına alındı. Eve giriş sırasında polisler Filiz Buluttekin'i, eşini ve 10 yaşındaki oğlunu yere yatırıp kafalarına silah dayamışlar! Polis şiddeti ve hukuksuzluk artık rutin." ifadelerini kullandı.



