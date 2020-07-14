Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li başkanın yönettiği Diyadin Belediyesi'ne kayyım atandı /14 Temmuz 2020 10:38

HDP'li başkanın yönettiği Diyadin Belediyesi'ne kayyım atandı

HDP'li Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Betül Yaşar hakkındaki soruşturma gerekçesiyle Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan kayyım olarak görevlendirildi

SHABER3.COM

Ağrı’da HDP’li Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Betül Yaşar’ın gözaltına alınmasının ardında belediyeye kayyım atandı.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada kayyım olarak Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar hakkında devam eden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13/07/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”
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