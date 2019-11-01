Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı /01 Kasım 2019 09:57

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Van'da Saray ilçe belediye başkanı HDP'li Caziye Duman’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın 'kadın alan yapılanması' içinde faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart seçiminde HDP Gürpınar Belediye Başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde HDP Van Milletvekili adayı olan Mukaddes Karakoç'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
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