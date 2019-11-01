HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı





Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın 'kadın alan yapılanması' içinde faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.





Operasyonda aralarında HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart seçiminde HDP Gürpınar Belediye Başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde HDP Van Milletvekili adayı olan Mukaddes Karakoç'un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.