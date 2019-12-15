HDP'li bir başkan daha tutuklandı

Görevden alınarak yerine kayyım atanan ve 12 Aralık'ta gözaltına alınan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz bugün tutuklandı.
Yılmaz, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri, 5 gizli tanık beyanı gibi gerekçelerle Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.
Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elif Yılmaz, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) adaylarının kazandığı 64 belediyeden 25'ine kayyım tayin etti.