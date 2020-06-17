Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li gruba polisten 'biber gazlı' müdahale /17 Haziran 2020 20:10

HDP'li gruba polisten 'biber gazlı' müdahale

Demokrasi yürüyüşü’ kapsamında Bismil’de bulunan HDP’lilere polis biber gazıyla müdahale etti.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü”nün Hakkari koluna Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis müdahale etti.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li vekillerin arasında olduğu heyete Bismil’de polis biber gazları ile saldırdı.

Artı Gerçek'in haberine göre konvoy Bismil'de halk tarafından selamlanırken milletvekilleri de araçlarından inerek selamlara karşılık vermek istedi. Ancak bu sırada polis araya girerek milletvekillerini engellemek istedi.

Çıkan tartışma sırasında polis milletvekillerine biber gazı sıktı. Milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Tayyip Temel biber gazından etkilenirken konvoy müdahalenin ardından yeniden Diyarbakır'a doğru yola koyuldu. 

Diyarbakır'daki karşılama töreninin ardından, 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' heyetinin Perşembe günü Diyarbakır'da çeşitli etkinlikler ve ziyaretler yapması bekleniyor.

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