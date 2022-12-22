Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Güzel'in vekilliği düşürüldü /22 Aralık 2022 19:04

HDP'li Güzel'in vekilliği düşürüldü

3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü.

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TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Gerekçe olarak 'yasama faaliyetlerine katılmaması' gösterildi.

331 kabul, 42'si ret toplam 373 oy kullanıldı.

HDP, MECLİS'İ TERK ETTİ
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı oylamada, HDP milletvekilleri “Semra Güzel halkın iradesidir” yazılı pankartlarla protesto ettiler.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararı eleştiren kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından HDP gurubu, Genel Kurul'u terk etti.

NE OLMUŞTU?
PKK’li bazı isimlerle fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, Eylül ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.



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