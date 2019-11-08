HDP'li iki isim daha gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kazandığı Van İpekyolu Belediyesi'nde iki eş başkan hakkında gözaltı kararı aldı.
İpekyolu Belediye eş başkanları Azim Yacan ile Şehzade Kurt bu sabah erken saatlerde evlerinde gözaltına alındı.
Polisin Yacan'ı gözaltına almak için kameralar eşliğinde gelmesi dikkati çekti.
Van’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri her iki ismin evlerinde arama yaptı.
Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasında da arama yaptı.