HDP'li iki isimden bir süredir haber alınamıyor

Van’dan Ağrı’ya giden iki HDP üyesinin polis kontrol noktasında bindikleri otobüsten indirildiği, sonrasında iki isimden de haber alınamadığı öne sürüldü.



Van’dan Ağrı’ya giden HDP Gençlik Meclisi Üyesi Nurullah Üzgün ile İlyas isimli parti üyesinden haber alınamadığı belirtildi.

sol.org.tr'nin de yer verdiği habere göre Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yola çıkmalarının üzerinden saatler geçmesine rağmen her iki isme ulaşamayan aile ve arkadaşları, İlyas'ın Erciş ilçesindeki polis kontrol noktasında, Nurullah’ın ise Ağrı'nın Hamur ilçesindeki bir kontrol noktasında bindikleri otobüsten indirildiğini öğrendi.

Ancak bulunulan kimi girişimlere rağmen her iki ismin nereye götürüldüğü konusunda henüz bilgi edinemediği öğrenildi.