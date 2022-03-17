HDP'li isim için tahliye kararı çıktı

KCK ana davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. Bu davada suçlamalar nedeniyle HDP milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan Musa Farisoğullar için tahliye kararı verildiği ifade edildi.

KCK ana davasında hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının onanması üzerine milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Musa Farisoğulları tahliye edildi.Yargılandığı KCK ana davasında verilen 9 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından vekilliği düşürülen HDP Diyarbakır eski milletvekili Farisoğulları, 4 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken gözaltına alınmıştı. Farisoğulları daha sonra Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.