Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li isim için tahliye kararı çıktı /17 Mart 2022 23:55

HDP'li isim için tahliye kararı çıktı

Suçlandığı dava ile ilgili olarak milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Musa Farisoğulları'nın tahliye edildiği belirtildi.

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KCK ana davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. Bu davada suçlamalar nedeniyle HDP milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan Musa Farisoğullar için tahliye kararı verildiği ifade edildi.
Evrensel'de yer alan habere göre KCK ana davasında hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının onanması üzerine milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Musa Farisoğulları tahliye edildi.

Yargılandığı KCK ana davasında verilen 9 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından vekilliği düşürülen HDP Diyarbakır eski milletvekili Farisoğulları, 4 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken gözaltına alınmıştı. Farisoğulları daha sonra Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.
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