DBP'li isimle ilgili yeni gelişme: 4 Temmuz'a kadar süre verildi

"DEMOKRATİK HAKLARIMIZ ENGELLENİYOR"





4 TEMMUZ’A KADAR YAZILI SAVUNMA İÇİN SÜRE





Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair çalışmalar kapsamında Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu toplandı. Komisyon, Aydeniz'e 4 Temmuz’a kadar yazılı savunma yapması için süre verdi.Toplantıya HDP milletvekili Abdullah Koç, CHP milletvekili Rafet Zeybek ve AKP milletvekilleri Ali Özkaya, Emine Zeybek ve Orhan Kırcalı katıldı. Komisyonda başkanlık divanına AKP’li Ali Özkaya, katipliğe de AKP’li Emine Özkaya seçildi.Komisyonda söz alan HDP’li Abdullah Koç, dokunulmazlık kaldırılmasının Anayasa ve yasaya uygun olmadığını belirtti. Koç, milletvekilleri olarak kullandıkları Anayasal haklar kapsamındaki eylemlere fezleke hazırlandığını belirterek, “Demokratik hakkımızı kullandığımızda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla ablukaya alınıyoruz. Demokratik hakkımız engelleniyor. Kolluk kuvvetleri etrafımızı ablukaya alarak, hürriyetimizi kısıtlıyor” dedi.Dokunulmazlık kaldırılmasının yüz yıllık Kürt sorunundan kaynaklandığının da altını çizen Koç, Kürt sorunun dokunulmazlıkları kaldırarak, çözülemeyeceğini kaydetti. Kürt sorununda yürütülen güvenlikçi politikalarının toplumsal, ekonomik ve siyasal krizleri derinleştirdiğini ifade eden Koç, “Dokunulmazlıklar kaldırılmamalıdır. Demokratik Anayasal hak kullanılmıştır. Halkın gözü kullağı buradadır. Milyonlarca seçmenin oyu ile seçilen bir milletvekilinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitiren yargı önüne atılması, yaşanan kutuplaştırmayı daha da derinleştirir” diye konuştu.HDP’li Koç’un dokunulmazlıkların kaldırılmaması yönündeki talepleri reddedildi. Komisyon Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’e 4 Temmuz saat 12.00’a kadar yazılı savunma vermesi için süre verirken, yazılı savunma vermediği taktirde 5 Temmuz saat 15.00’da sözlü olarak Hazırlık Komisyonunda dinlenmesine karar verdi.Aydeniz’in yazılı ya da sözlü savunması ardından komisyon yine toplanarak, dokunulmazlığın kaldırılıp, kaldırılmayacağına dair hazırladığı raporu Karma Komisyon’a sunacak.