Samanyolu Haber /Politika / HDP'li isimler için gözaltı kararı /30 Mayıs 2020 20:01

HDP'li isimler için gözaltı kararı

HDP'nin yerel yönetimlerdeki isimlerinin yerine kayyım atamaları devam ederken, Batman HDP il eş başkanlarının da gözaltına alındığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Batman Valiliği, HDP il eş başkanlarının gözaltına alındığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre HDP İl Başkanlığı binasında yapılan aramada "örgütsel dökümanların ele geçirildiği" söylenerek il eş başkanlarının gözaltına alındığı bildirildi.

Batman Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Batman Emniyet Müdürlüğü’ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir"
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