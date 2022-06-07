HDP'li ismin 'Gezi' önerisi Meclis'te reddedildi

Evrensel'de yer alan habere göre HDP'nin Gezi protestolarıyla ilgili iktidarın ortaya attığı iddiaların araştırılması amacıyla TBMM'de verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

HDP'nin Gezi protestolarıyla ilgili iktidarın ortaya attığı iddiaların araştırılması amacıyla TBMM'de verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.





HDP Grubu adına Mersin Milletvekili Rıdvan Erdoğan'ın Gezi eylemlerine dair açıklamalarını hatırlatarak "Hangi cami yakınmış, hangi itfaiye olaya müdahale etmiş, hangi tutanaklar tutulmuş, caminin yanma sebebi neymiş, bu caminin İstanbul'daki koordinatları neymiş, müezzini kimmiş, imamı kimmiş?" sorularını yöneltti, "Gelin bir araştırma komisyonu kuralım" dedi.







Öneri AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.