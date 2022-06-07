Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li ismin 'Gezi' önerisi Meclis'te reddedildi /07 Haziran 2022 22:53

HDP'li ismin 'Gezi' önerisi Meclis'te reddedildi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Erdoğan'ın Gezi olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisinin Meclis'te reddedildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre HDP'nin Gezi protestolarıyla ilgili iktidarın ortaya attığı iddiaların araştırılması amacıyla TBMM'de verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grubu adına Mersin Milletvekili Rıdvan Erdoğan'ın Gezi eylemlerine dair açıklamalarını hatırlatarak "Hangi cami yakınmış, hangi itfaiye olaya müdahale etmiş, hangi tutanaklar tutulmuş, caminin yanma sebebi neymiş, bu caminin İstanbul'daki koordinatları neymiş, müezzini kimmiş, imamı kimmiş?" sorularını yöneltti, "Gelin bir araştırma komisyonu kuralım" dedi.

Öneri AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li ismin 'Gezi' önerisi Meclis'te reddedildi Sonraki Haber >>

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:22