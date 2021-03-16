HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yarın düşecek

Kararı hukuksuz olarak nitelendiren Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda Genel Kurul'dan ayrılmayacağını, zorla çıkarılması durumunda HDP grubunda bekleyişini sürdüreceğini söyledi.





Gergerlioğlu hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın onadığı karar geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunuldu.





'İKİNCİ BERBEROĞLU VAKASI MI YAŞATILACAK?'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin Gergerlioğlu dosyasında Anayasa Mahkemesi kararını beklemeyeceğini, bireysel başvuru yolunun hükmün kesinleşmesini engellemeyeceğini söylemişti.





Anayasa Mahkemesi'nin yaptıkları başvuruya hâlâ karar vermediğini belirten Gergerlioğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun sürecini hatırlatarak, "AYM'yi beklememek ne demek? Bir milletvekili AYM kararıyla geri dönmüş. Bu Meclise ikinci Berberoğlu vakası mı yaşatılacak? Bu bir utançtır" demişti. Gergerlioğlu, Meclis Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili, "Şentop öyle söylüyor ama AYM'nin ihlal kararı alacağı ortada. Enis Berberoğlu ile aynı duruma geleceğiz. Başlangıcı aynı değil ama sonumuz aynı olacak" demişti.





'BU DARBEYE KARŞI DİRENECEĞİM'

Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Meclise darbe, sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin kişinin oyunu almış bir milletvekilini meclis dışına itmeye çalışmak bu meclise bir darbedir. Ben de bu darbeye karşı direneceğim" mesajı paylaştı.