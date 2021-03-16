Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yarın düşecek /16 Mart 2021 17:40

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yarın düşecek

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla kesinleşen yargı kararı yarın (17 Mart) Meclis Genel Kurulu'nda okunacak.

SHABER3.COM

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası kararı yarın TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Böylece Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülecek. Gergerlioğlu "Bu Meclis'e karşı darbedir. Bu darbeye direneceğim" dedi.

Kararı hukuksuz olarak nitelendiren Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda Genel Kurul'dan ayrılmayacağını, zorla çıkarılması durumunda HDP grubunda bekleyişini sürdüreceğini söyledi.

Gergerlioğlu hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın onadığı karar geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 

'İKİNCİ BERBEROĞLU VAKASI MI YAŞATILACAK?'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin Gergerlioğlu dosyasında Anayasa Mahkemesi kararını beklemeyeceğini, bireysel başvuru yolunun hükmün kesinleşmesini engellemeyeceğini söylemişti. 

Anayasa Mahkemesi'nin yaptıkları başvuruya hâlâ karar vermediğini belirten Gergerlioğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun sürecini hatırlatarak,  "AYM'yi beklememek ne demek? Bir milletvekili AYM kararıyla geri dönmüş. Bu Meclise ikinci Berberoğlu vakası mı yaşatılacak? Bu bir utançtır" demişti. Gergerlioğlu, Meclis Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili, "Şentop öyle söylüyor ama AYM'nin ihlal kararı alacağı ortada. Enis Berberoğlu ile aynı duruma geleceğiz. Başlangıcı aynı değil ama sonumuz aynı olacak" demişti.

'BU DARBEYE KARŞI DİRENECEĞİM'
Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Meclise darbe, sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin kişinin oyunu almış bir milletvekilini meclis dışına itmeye çalışmak bu meclise bir darbedir. Ben de bu darbeye karşı direneceğim" mesajı paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yarın... Sonraki Haber >>

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:38