HDP'li Semra Güzel'in vekilliği konusunda yeni gelişme

HAZIRLIK KOMİSYONU DA TOPLANDI





TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla hazırlanan iki dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı. Toplantıda Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. Daha sonra toplanan hazırlık komisyonu ise Güzel'e yazılı ve sözlü savunmalarını yapmak için ayrı ayrı süre verdi.AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Karma Komisyon, Güzel hakkındaki iki adet Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir" dedi. Toplantıda önerilerini dile getiren Bozdağ, "Müzakereleri, Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz" ifadesini kullandı.Basına kapalı devam eden toplantıda, Boğzda'ın önersi kabul edildi ve Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.Karar üzerine kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyona seçilen 5 üye arasında görev dağılımı yapıldı. AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyon başkanı olurken, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP grubundan Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve HDP grubundan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki komisyon üyeleri olarak belirlendi.Komisyonda, Semra Güzel'e yazılı ve sözlü savunması için tebligat çıkarılmasına karar verildi. Tebligatta Güzel'e, 28 Ocak Cuma gününe kadar yazılı savunma, 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'e kadar ise sözlü savunmasını yapması istendi.