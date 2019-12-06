Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li üç belediye eş başkanına gözaltı /06 Aralık 2019 10:14

HDP'li üç belediye eş başkanına gözaltı

Van'ın HDP'li Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerinin eş başkanları haklarında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise yerine kayyım atanan HDP'li Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Naşide Buluttekin Can gözaltına alındı.

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Van’da Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi Eş Başkanı Yakup Almaç ve Başkale Belediyesi Eş Başkanı Erkan Acar, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Eş başkanlar, evlerinde yapılan aramalar ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Diyarbakır'da ise görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan HDP'li Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Naşide Buluttekin Can, evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Can, evinde yapılan aramalar ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Can, 22 Ekim’de HDP'li 5 Meclis Üyesi ile birlikte görevden alınarak, yerine kayyım atanmıştı.
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