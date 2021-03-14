Samanyolu Haber /Politika / HDP'li vekil için soruşturma başlatıldı /14 Mart 2021 20:02

HDP'li vekil için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattığı belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, HDP'li Öztürk'ün bir kısım haber sitelerinde, "DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz', 'Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar" şeklinde açıklamalarının yayınlandığı belirtildi. 

 Açıklamada, Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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