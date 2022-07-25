HDP'li vekillere 'terörist' diyen Cem Küçük’e para cezası

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya’ya sosyal medya hesabından “terörist” diye hakaret eden Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e 6 bin 620 TL para cezası verdi.







Kararı Twitter hesabından duyuran HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bana ve Hüda Kaya’ya ‘Terörist’ diyerek hakaret eden Cem Küçük’e mahkeme haddini bildirdi. Ankara 75. Asliye Ceza mahkemesi 6620 TL ödeme ceza kararı verdi. Ağzını açtığında herkese hakaret ve iftira edenler haddini bilecek, cezayı yiyecek tabi ki darısı diğer hakaretçilere” dedi.





Küçük’e dava açan Gergerlioğlu, “Cem Küçük iftira ve hakaretlerinin cezasız kalacağını sanmış. Şikayetimiz üzerine dava açılınca sızlanıyor, mahkemeyi etkilemeye çalışıyor. İftira ve hakaretlerin açık, alacağın ceza da belli, kıvranıp durma. Hem bu dünyada hem öte dünyada hukuk seni mahkum edecek, zulmeden kaybeder.” ifadelerini kullandı.





Cem Küçük, 1 Kasım 2021’de yazdığı köşe yazısında “Geçtiğimiz şubat ayında Gare’de 13 şehit verdik. PKK maalesef kaçırdığı asker, polis 13 arkadaşımızı şehit etti. Her zaman olduğu gibi suçu Türk askerine attılar. 13 asker ve polisimizi Türk devletinin şehit ettiğini söylediler! Bunu ilk söyleyen de PKK ve F... sesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya’ydı. Hatta Hüda Kaya F... himayesindeki Ahval’a bağlandı ve 13 askerimizi Türk ordusunun öldürdüğünü söyledi. Ben de ekranlarda bunu dile getirdim. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya bana dava açmışlar! Savcılığa gidip ifade verdim. Takipsizlik verilir sandım ama yanılmışım. Maalesef ve muhtemelen ifadeleri düzgün okumadan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bana dava açmış.” demişti.