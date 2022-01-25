Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası Meclis'te /25 Ocak 2022 17:28

HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP milletvekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.

SHABER3.COM

HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaşan milletvekilleri şöyle:

HDP'den Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyası Meclis'te Sonraki Haber >>

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:48