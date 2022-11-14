Samanyolu Haber /Gündem / HDP'liler üzerinde Öcalan mı daha etkili Demirtaş mı: İlginç anket dikkat çeken sonuç /14 Kasım 2022 15:23

HDP'liler üzerinde Öcalan mı daha etkili Demirtaş mı: İlginç anket dikkat çeken sonuç

Metropoll Araştırma, dikkat çeken bir ankete imza attı. Ankette HDP'liler üzerinde Öcalan'ın mı yoksa Demirtaş'ın daha etkili olduğu sorusuna cevap arandı.

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Metropoll Araştırma, 'HDP seçmeni üzerinde sizce kim daha etkilidir' sorusu üzerinden anket yaptı. Ankette Abdullah Öcalan yüzde 21, 2, Selahattin Demirtaş yüzde 51,1 oy aldı.

Seçim yaklaşırken anketlerine devam eden araştırma şirketleri seçmene farklı sorular sormaya devam ediyor.

Metropoll Araştırma, "HDP seçmeni üzerinde Öcalan mı yoksa Demirtaş mı daha etkilidir?" sorusunu sordu. 

Ankette Abdullah Öcalan yüzde 21, 2 oy aldı.

Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 51,1'ini aldı. İki isim arasındaki fark ise bu ankete göre 30 puan oldu. 
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