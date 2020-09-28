Gözdağı operasyonunda 4 gün ek gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 gün önce gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP') mensupları bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara Adliyesi'ne getirildi.





Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.





4 GÜN ÖNCE 82 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





4 gün önce eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.





Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi sözcüler kurulu üyesi Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'yi temsilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) üye (RTÜK) olarak görev yapan Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "AKP-MHP faşist bloku bize gözdağı vermek istiyor." demişti.





SANCAR: BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partsi'nin (MHP) İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri kaybettikleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nin intikamını almak için böyle bir operasyona imza attığını belirtmişti.





Sancar, "Bu baskı ve gözdağı operasyonları ile bize diz çöktüremeyeceksiniz." demişti.