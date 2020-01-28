HDP'nin açıklamasına polis engeli

HDP’lilerin açıklama yapmasına engel olan polis, Valiliğin yazılı bir yasaklaması olup olmadığı sorusuna gerekçe olarak sadece ‘talimat’ şeklinde yanıt verdi.





HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay’ın da katıldığı basın açıklamasına emniyet güçlerince tek başına Kemalbay’ın açıklama yapabileceği belirtildi. Kemalbay, emniyetin bu tutumunun keyfi ve hukuksuz olduğunu belirterek açıklama yapmayı reddetti. İl Örgütü adına açıklama yapmalarına izin verilmeyen HDP’liler tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi.



