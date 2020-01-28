Samanyolu Haber /Gündem / HDP'nin açıklamasına polis engeli /28 Ocak 2020 21:10

HDP'nin açıklamasına polis engeli

İzmir'de HDP'nin 'Kanala değil depreme bütçe' açıklamasına polis engeli: Gerekçe 'talimat'.Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’nün Konak eski Sümerbank önünde “Kanal İstanbul’a değil depreme bütçe” başlığıyla yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi.

SHABER3.COM

HDP’lilerin açıklama yapmasına engel olan polis, Valiliğin yazılı bir yasaklaması olup olmadığı sorusuna gerekçe olarak sadece ‘talimat’ şeklinde yanıt verdi.

HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay’ın da katıldığı basın açıklamasına emniyet güçlerince tek başına Kemalbay’ın açıklama yapabileceği belirtildi. Kemalbay, emniyetin bu tutumunun keyfi ve hukuksuz olduğunu belirterek açıklama yapmayı reddetti. İl Örgütü adına açıklama yapmalarına izin verilmeyen HDP’liler tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'nin açıklamasına polis engeli Sonraki Haber >>

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:04:08