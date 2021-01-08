HDP'nin basın açıklamasına polis engeli

DBP Van İl Örgütü tarafından düzenlenmek istenen basın açıklamasında, polis yürüyüşe izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı. Polis yürüyüşe geçen DBP'lilere tazyikli su sıktı ve gaz bombaları attı.
Sabah saatlerinde DBP il binası önünde toplananlar, buradan basın açıklamasının yapılacağı Feqiye Teyran Parkı'na doğru yürüyüşe geçmek istedi. Yürüyüşe HDP milletvekilleri de katıldı.
Burada yürüyüşe geçenlerin önünü kesen polisler, tazyikli su kullandı. Polisin engellemesinin ardından eylemciler, HDP ilçe binasına doğru yöneldi.
HDP binası önünde konuşma yapan Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Bedran Öztürk cezaevlerinde süren açlık grevlerine destek verdiklerini söyledi.