Samanyolu Haber /Politika / HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yeni karar /22 Eylül 2022 20:12

HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yeni karar

Yaklaşan seçim süreci içinde HDP ve TİP'in de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin İstanbul'da bir buluşma düzenleyeceği açıklandı.

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Yeni cumhurbaşkanının belirlenmesinin beklendiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Yaklaşan seçim süreci içinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin İstanbul'da bir buluşma düzenleyeceği açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Emek ve Özgürlük İttifakının 24 Eylül’de açıklayacağı 4 sayfalık deklarasyonda, 6 parti ve örgüt ortak mücadele başlıklarını kamuoyuyla paylaşacak. Emekçilerin Cumhur ve Millet İttifakına mahkum olmadığı vurgulanacak olan halk buluşmasında, ülkenin en temel sorunlarına önemli mesajlar ve çözüm önerileri sunulacak.

Emek ve Özgürlük İttifakı, 24 Eylül Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenleyeceği halk buluşmasında yol haritasını açıklayacak. HDP, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisinin (EHP) bir araya geldiği ittifakın hangi konularda ortak mücadele vereceğine ilişkin 4 sayfalık bir deklarasyon kamuoyuyla paylaşılacak.
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