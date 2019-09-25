HDP'nin 'demokrasi nöbeti'ne polis müdahalesi

Esenyurt Meydanı’nda başlatılan oturma eylemine, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Kemal Bülbül, Ahmet Şık, Necdet İpekyüz ve Ömer Öcalan katılıyor.







Eylem sırasında bazı vatandaşların gözaltına alındığına dair görüntüler de düştü. "Demokrasi nöbeti" adı verilen eylem öncesi polis ablukası dikkat çekti.





Çarşamba günü başlayan eylem 17.00-19.00 arasında her gün 30 Eylül Pazartesi gününe dek sürecek.





HDP Esenyurt'tan yapılan açıklamada, "Partimize ve temsil ettiğimiz iradeye dönük haksız ve hukuksuzca bir şekilde kayyım zoruyla yapılan gasplara karşı, ilk günden bugüne, bugünden yarınlara direnmişimiz sürdü/sürecek" deniyor ve ekleniyor:





"Bu ülkede faşist iktidarların hüküm sürdüğü, toplumun tüm kesimlerinin özgürlüklerinden ve yaşam haklarından alıkonulduğu, halkın maddi ve manevi tüm değerlerinin talanla yok edildiği bir dikta gerçekliğiyle karşı karşıyayız. İşte tamda bunu gören ve analiz edebilen bir açıdan direnişimiz devam ediyor."