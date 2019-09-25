Samanyolu Haber /Gündem / HDP'nin 'demokrasi nöbeti'ne polis müdahalesi /25 Eylül 2019 20:32

HDP'nin 'demokrasi nöbeti'ne polis müdahalesi

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasının ardından İstanbul Esenyurt'ta protesto eylemleri düzenleniyor.

SHABER3.COM

Esenyurt Meydanı’nda başlatılan oturma eylemine, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Kemal Bülbül, Ahmet Şık, Necdet İpekyüz ve Ömer Öcalan katılıyor.

Eylem sırasında bazı vatandaşların gözaltına alındığına dair görüntüler de düştü. "Demokrasi nöbeti" adı verilen eylem öncesi polis ablukası dikkat çekti.

Çarşamba günü başlayan eylem 17.00-19.00 arasında her gün 30 Eylül Pazartesi gününe dek sürecek.

HDP Esenyurt'tan yapılan açıklamada, "Partimize ve temsil ettiğimiz iradeye dönük haksız ve hukuksuzca bir şekilde kayyım zoruyla yapılan gasplara karşı, ilk günden bugüne, bugünden yarınlara direnmişimiz sürdü/sürecek" deniyor ve ekleniyor:

"Bu ülkede faşist iktidarların hüküm sürdüğü, toplumun tüm kesimlerinin özgürlüklerinden ve yaşam haklarından alıkonulduğu, halkın maddi ve manevi tüm değerlerinin talanla yok edildiği bir dikta gerçekliğiyle karşı karşıyayız. İşte tamda bunu gören ve analiz edebilen bir açıdan direnişimiz devam ediyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'nin 'demokrasi nöbeti'ne polis müdahalesi Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan İngilizcesi

İşte Erdoğan İngilizcesi

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Çiftçiyi bitirdiniz!

Çiftçiyi bitirdiniz!

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

İşte Jimnastik yapan robot

İşte Jimnastik yapan robot

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:26:13