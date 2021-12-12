HDP'nin İstanbul kongresinde “Üçüncü Yol” mesajı

İLKNUR BİROL VE FERHAT ENCÜ ADAY





"NE STATÜKO NE FAŞİZM"





SANCAR: HALKLARIN BARIŞA, DEMKRASİYE İHTİYACI VAR





HDP İstanbul İl Örgütü 4’üncü olağan kongresini “Şimdi HDP zamanı” sloganıyla yaptı. Kongrede “Üçüncü Yol” vurgusu öne çıkarken, cezaevlerinde tecrit de protesto edildi. Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Halkların ortak gücü burada. Kurduğumuz bu 3. yol demokrasiye, barışa, adalete giden 3’üncü yol büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor. Bu ülkede yeni başlangıcı da bizler kuracağız” dedi.Kongre Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye yöresel kıyafetleriyle katılanlar olurken, salona iki arama noktasından geçerek, kongre salonuna ulaştılar. Salona girenler HES kodu kontrolü ile içeriye alındı. Kongre salonuna giren kitle, Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren Garibe Gezer’i anarak, “Garibe Gezer ölümsüzdür” sloganı attı. Yapılan konuşmalarda cezaevlerindeki tecrit uygulamaları protesto edilerek, yaşamını yitiren Garibe Gezer anıldı.Kongre divan seçimiyle başladı. Mevcut il Eş Başkanı Erdal Avcı kovid nedeniyle kongre katılmadı. Avcı kongreye mesaj gönderdi. İl Eş Başkanı Elif Bulut, yaptığı konuşmasında katledilen Deniz Poyraz ve Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevinde yaşamını yitiren Garibe Gezer, şahsında direnen kadınları selamladı.HDP kongre sürecini, 27 Eylül’de açıkladığı “Demokrasiye, Adalete, Barışa Çağrı” deklarasyonuyla yeniden çağrısını yaptığı ve demokrasi ittifakı dediği “Üçüncü Yol” siyaseti kapsamında ele aldı. HDP, bu kapsamda ilçe kongreleri ile birlikte saha çalışması yürüttü. Bunun yansımasını yeni il yönetime yansıması beklenirken, il eş başkanlığına MYK üyeleri İlknur Birol ile Ferhat Encü aday oldu.HDK Eş Sözcüsü, Esengül Demir, HDP’nin kapatma davasını hatırlatarak, faşizme karşı ortak mücadeleyi halkların ortak, eşit yaşamını kurana kadar sürdüreceklerini ifade etti. Ülkenin ekonomik ve siyasi kriz içinde olduğunu belirten Demir, söz konusu krizlerin yeni olmadığını belirterek, tekçi anlayışın günümüze kadar devam ettiğini söyledi. Bütçenin savaşı önceleyen yönüne vurgu yapan Demir, konuşmasında üçüncü yol seçeneğine dair vurgular yaptı. Bir yanda statükodan yana olanlar ile ülkeyi faşizme götürmek isteyen anlayışlara halkların mahkum olmadığını belirten Demir, üçüncü seçeneğin gerekliliğine işaret ederek, “Ne statüko ne de faşizm” dedi. CHP’nin sermaye ile uzlaşma ve yeniden sermayenin çıkarlarını öncelemek isteyen siyasetini eleştiren Demir, “Ötekileştirmeyen, özgürlükçü, eşitlikçi, kadın özgürlükçü, halkların ve inançların eşitliği, işçi sınıfını ve ekolojiyi önceleyen üçüncü seçenek önceliğimizdir” dedi. Demir, halkların üçüncü seçeneğe ilgi göstereceğini de söyledi.Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu ülkenin halklarının büyük barışa, güçlü demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe ve refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin, adalete ve onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP bunun içindir. HDP özgürlük, barış, demokrasi, ekmek, iş aş, onur için vardır” dedi. Sancar, “Bu ülkede yeni başlangıcı, onurlu yaşamın, adil bir düzeninin inşasını mutlaka gerçekleştireceğiz” diye konuştu.İktidarın baskı politikalarına işaret eden Sancar, "Operasyonlar düzenlesin ama bizde korkunun zerresinin olmadığını çok iyi biliyor. Bu iktidara bir kez daha hatırlatalım; kumpas davalarınız sökmedi: Kobane davası adı altında, çürük, yüz karası bir kumpas davası başlattınız ama yoldaşlarımız mahkeme salonunda tarihin karşısında halkın vicdanında sizleri yargılamaya devam ediyor” dedi.