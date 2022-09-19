HDP'nin kapatılma davasında yeni süreç





Evrensel'de yer alan ve Birkan Bulut imzası taşıyan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’ye açılan kapatma davasına gönderdiği ek delillere ilişkin savunma ve talepleri yarın değerlendirecek. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’ye açılan kapatma davasına gönderdiği ek delillere ilişkin savunma ve talepleri yarın değerlendirecek.

"YENİ BİR İDDİANAME HAZIRLANMADI"





Halkların Demokratik Partisi (HDP) için açılan ve Anayasa Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava sürecinde yeni bir aşamaya gelindiği ifade edildi.HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Avukatlar Kenan Maçoğlu, Maviş Aydın ve Sipan Cizreli tarafından AYM’ye verilen 13 sayfalık ek delil savunmasında, usule yönelik itirazlar, Yargıtay içtihatları ve ek delil olarak kabul edilen soruşturma ve fezlekelerin kapatma ile hukuksal bağına dair ve esasa ilişkin hukuksal değerlendirmeler yapılmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın yargılama süreçlerinin devam ettiği vurgulanan savunmada, kapatma davasının reddi yönünde karar verilmesi talep edilmişti.Sürece ilişkin Evrensel'e konuşan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, kapatma davasında esasa ilişkin savunma yaptıklarını belirterek, “Ancak başsavcılık hukuksal olarak mümkün olmayan bir şey yaptı. İddianameyle birlikte sunması gereken delilleri sunmadı. Yeni bir iddianame hazırlamadı. Ek iddianame diyerek iki eski milletvekilimizle ilgili belgeleri gönderdi. Bunları AYM’nin kabul etmesini istedi. Biz de bunun delil değeri olmadığını, dosyadan çıkarılması gerektiğini söyledik. AYM sadece bu ek delillerle ilgili kısmı görüşecek. Bir de AYM’ye sunulan ses kayıtlarının dosyayla ilgisi olmadığını söyledik” dedi.