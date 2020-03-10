Samanyolu Haber /Politika / HDP'nin koronavirüs araştırma önergesini AKP ve MHP reddetti /10 Mart 2020 22:37

HDP'nin koronavirüs araştırma önergesini AKP ve MHP reddetti

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili olarak HDP tarafından Meclis'e sunulan araştırma önergesinin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildiği ifade edildi.

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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeterince tedbir alınıp alınmadığına dair araştırma önergesi TBMM'de reddedildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sunduğu önergede, Türkiye'nin komşu ülkelerinde ve özellikle İran'da da Koronavirüs salgınının hızla yayıldığına değinilerek, ülkede yeterince tedbir alınıp alınmadığı yönünde Meclis araştırması talep edildi.

TBMM'ye sunulan önergenin AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildiği belirtildi.

Türkiye'de yürütülen çalışmalara dair kamuoyunun net bir şekilde bilgilendirilmediği savunulan önergede, "Türkiye’de Covid-19 virüsüne dair alınan tedbirlerin araştırılması, bu tedbirlerin yeterli olup olmadığının belirlenmesi, tanı merkezlerinin çoğaltılması, üst düzeyde önlem alınması, özellikle sınır boylarında ciddi teşhis uygulamalarının yapılması ve halk sağlığının ehemmiyetli bir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların araştırılması ve uygulanması amacı ile meclis araştırması açılmasını arz ederiz" ifadeleri yer alıyordu.

Türk Tabipler Birliği, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından tek bir merkezde yürütülen Koronavirüs testiyle alakalı çok sayıda soru işaretlerinin olduğunu belirtmişti.


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