HDP'nin o önerisi kabul görmedi

Enerji fiyatlarına gelen zamlar sonrasında vatandaşın faturalarını ödemekte zorlanması gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili Meclis gündeminde de yeni bir gelişme yaşandı.

Evrensel'de yer alan habere göre HDP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, 'Elektrik ve doğal gazın, her haneye ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olması' ve 'Çiftçilerin elektrik borçlarının silinmesi ile tüm çiftçilere ihtiyaç sınırına kadar elektriğin ücretsiz olarak sağlanması' talebiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na verdiği önergeler, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.