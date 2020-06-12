Samanyolu Haber /Gündem / HDP'nin toplanma çağrısı üzerine şehre girişler sınırlandırıldı /12 Haziran 2020 22:37

HDP'nin toplanma çağrısı üzerine şehre girişler sınırlandırıldı

HDP'nin, partinin eski eş genel başkanlarından olan Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Edirne'de toplanma çağrısı yapması sonrasında valiliğin, salgın riski dolayısıyla kente girişleri sınırlandırma kararı aldığı ifade edildi.

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Edirne Valiliği, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, Covid-19 salgını gerekçesiyle il geneline girişleri 14-17 Haziran'da sınırlandırdı.

Edirne Valiliği, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip Koronavirüs'le mücadelede zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal hareketlilik ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önem taşıyor. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır" denildi.

Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, milletvekillikleri düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı kaydedildi.

Bu tür eylemlerin Edirne'de düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Koronavirüs'le mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran saat 08.00'den, 17 Haziran saat 08.00'e kadar 3 gün süreyle, Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, Edirne'de ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş poster asma gibi etkinliklerin yasaklanmasına, alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi. 
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