HDP'nin yeni eş genel başkanı bakın hangi isim oldu

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen HDP 4. Olağan Kongresi’nde, eş genel başkanlığa Mithat Sancar ve Pervin Buldan seçilirken, yetkili kurullarda büyük değişikliğe gidildi. Kongrenin gerçekleştirildiği salonda ana slogan “Acil görev demokrasi ittifakı” olurken; ayrıca Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak “Güçlü yerel demokrasi ve yerinden yönetim”, “Kadına şiddete son”, “Doğanın sömürüsüne son, ekolojik toplum ve yaşam”, “Ya kanal ya İstanbul” pankartları asıldı. Salonun dört köşesinde ise Türkçe ve Kürtçe olarak “Özgürlük”, “Adalet”, “Eşitlit” ve “Barış” yazılı dev pankartlar yer aldı. 1018 delegenin katıldığı kongrede HDP’nin yeni eş genel başkanlarının yanı sıra 100 asil, 50 yedekten oluşan 150 kişilik PM, merkez disiplin kurulu, uzlaştırma kurulu gibi partinin yönetim organları belirlendi. Kongre salonunda boş yer olmadığı görülürken, salon dışında da binlerce vatandaşın kongreyi takip ettiği gözlendi.





SİYASİ PARTİLERDEN KATILIM





HDP’nin kongresine siyasi partilerden de çok sayıda temsilci katıldı. İYİ Parti’nin davet edilmesine karşın katılmadığı kongrede CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Vahdettin İnce, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Sol Parti MYK Üyesi Hasan Hayır katıldı. Siyasi partilerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de kongreye katılırken, 28 ülkeden çok sayıda yabancı konuk da salonda bulundu.





DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’IN ORTAK MESAJI





HDP’nin tutuklu bulunan önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş HDP kongresine mesaj gönderdi. Kongre divan başkanı Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından okunan Yüksekdağ ve Demirtaş’ında, “Biliyoruz, yolculuk çok çetin geçti, gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız tutuklandı, deneyimli mürettebatımızla birlikte. Ama bilmezler ki her bir yolcusu birbirinden dirençli, her biri birbirinden kuvvetli bu geminin. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Milyonları durdurmaya gücü yetmeyen Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama NUH’UN GEMİSİ dimdik ayakta yek vücut bir şekilde menziline süzülüyor kararlılıkla. Bu gemiyi inşa edene de yürütene de aşk olsun. Bu uğurda toprağa düşene de esir düşene de selam olsun. Bu gemi limana varacak demiştik, evvel Allah sözümüz söz olsun. Şimdi hedef halkın iktidarını kurmaktır artık, hepimizin yolu açık olsun” denildi.





BABACAN MESAJ GÖNDERDİ





AKP’den ayrıldıktan sonra yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan da HDP kongresine mesaj gönderdi. Salonda okunmayan Babacan’ın mesajında, “HDP’nin 4. Olağan Büyük Kongresi’ne davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesile ile selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri yer aldı. Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da kongre dolayısıyla yayımladıkları mesaj okundu. Ortak mesajda, “Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama Nuh’un gemisi dimdik ayakta” denildi.





‘BANA KİMSE ENGEL OLAMAYACAK’





2018 yılında görevi Demirtaş’tan devralan Sezai Temelli de dün görevi Mithat Sancar’a devretti. “Eş başkan” titriyle yaptığı son konuşmada Temelli; HDP seçmeni ile bir araya gelmesine kimsenin engel olamayacağını dile getirdi. Temelli, “İki yıl önce AKP-MHP ittifakı tarafından çöktürülmek istenen bir HDP vardı. Şimdi sizler sayesinde dimdik ayakta, seçenek oluşturan bir HDP var. İki yıl önce başladığımız yolda ben, Sezai Temelli’ydim. Sonra sizler sayesinde Heval Sezai oldum. Bu gözler kapanana kadar bu onurlu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak” diye konuştu.







‘GÜÇLERİ ÇOĞALTMAK GEREKİYOR’





HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da konuşmasında, Ataol Behramoğlu’nun “Cellat” adlı şiirini okudu. Sancar, “Bu kadar gaddar bir iktidar varken, şimdi el ele tutuşmak, birlikteliği büyütmek güçleri çoğaltmak gerekiyor. Demokrasi, barış ve adalet isteyen herkese çağrımız var. Son yıllarda toplumun her kesimi yaralandı. KHK zulmü ile insanlar aşından ekmeğinden edildi. Kayyımlarla halkların iradesi gasp edildi. Öncelikle bu yaraları saracak iradeyi birlikte kuralım. Haksızlıkları giderecek bir yol planı üzerinde birlikte çalışalım. Siyasi partiler, emek meslek örgütleri olsun, herkese bu çağrıyı yapıyoruz. Gelin bu yolu birlikte örelim” diye konuştu.





‘DEMOKRASİ İTTİFAKINA DAVET EDİYORUZ’





Kongrede, Eş Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Pervin Buldan, “iktidarın yenilmesi için tüm siyasi partilerin ittifak kurması gerektiğini” söyledi. Buldan, şunları dile getirdi:





“Buradan, demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan, geleceğe dair sözü olan herkesi, iktidar dışındaki tüm siyasi partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz. Bu aynı zamanda demokrasiye bir davettir. Demokratik uzlaşıya bir davettir. Toplumsal dayanışmamız, acıda ve sevinçte birleşmemiz, ortak gelecek hedefinde bütünleşmemiz demokrasi ittifakının en güçlü zemini ve toplumsal dayanağıdır. Gelin bizler de siyaset kurumu olarak demokrasi ittifakıyla demokratik Türkiye’ye hep birlikte kapı aralayalım. Herkesin adına karar veren tek adam yönetimi değil, demokratik yerel yönetimler ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme yol açalım. Üstünlerin değil mazlumların adaletini sağlayalım. Toplumsal barışımızı kuralım. Demokrasi ittifakı dünden bugüne tüm ezilenlerin ve değişim isteyenlerin ittifakıdır. Hakkari ile Edirne’nin buluşmasıdır.”





PM SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ





HDP’de parti tüzüğünde yer alan “İki dönemden fazla üst üste yetkili kurullarda yer alınmaz” hükmü kapsamında, partinin yetkili kurullarında büyük değişiklikler yaşandı. İki dönem kuralına takılmayan mevcut PM üyelerinin de yarısından fazlası liste dışı kalırken, önceki kongrede “eş başkanlık” görevinden ayrılan Selahattin Demirdaş, dünkü kongrede de PM’ye girmedi. PM’de dün “eş başkanlık” görevini bırakan Sezai Temelli’nin de yer alması dikkat çekti. PM’ye girmeyenler arasına Hişyar Özsoy, Günay Kubilay gibi isimler de yer aldı. HDP’de PM’ye giren çok sayıdaki yeni isimin arasında Nuray Türkmen ve Veli Saçılık da bulunuyor.