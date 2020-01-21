HDP'ye eşzamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var









İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerine ilişkin gözaltı kararı çıkarıldı.





İzmir’de yapılan ev baskınlarında, HDP Konak İlçe Eş Başkanı Hayat İzgi, HDP İzmir il yönetiminde bulunan Ramazan Efendioğulları ve Mustafa Koyuncu'nun da aralarına olduğu 12 kişi gözaltına alındı.





Gözaltılara ilişkin yazılı açıklama yapan HDP İl örgütü, AKP iktidarının HDP’ye yönelik topyekûn bir saldırı başlattığını belirtti. Bu sabah aralarında İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda partilinin evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındıkları ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:





“Saray rejimi, uzun zamandır önünde en büyük engel gördüğü HDP’ye yönelik topyekûn bir saldırı başlatmış bulunuyor. Neredeyse her hafta rutin haline getirilen gözaltı ve tutuklamalarla bizleri yıldıracaklarını sananlar yanılıyorlar. HDP’yle demokratik ve meşru mücadele zeminlerinde mücadele yeteneğinden yoksun ve çaresiz olanların bu tür kirli yöntemlerle sürdürdükleri saldırılar, onların çöküşünü hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi HDP’yi de Türkiye halklarından aldığı güçle, azimle, kararlılıkla yürüdüğü barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet yolundan alıkoyamayacaktır.”





Açıklamada, haksız ve hukuksuz gerekçelerle gözaltına alınan partililerinin bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.





Gözaltına alınanların isimlerini şöyle bildirdi:





"Hayat İzgi, Ramazan Efendioğulları, Mustafa Koyuncu, Yahya Kezer, Kemal Aslan, Nezir Aras, Hamit Sarı, Gülseven Turgal, Salih Hüldür, Sultan Demiroğlu, Yaşar Sızıcı, Memet Değirmen."