Samanyolu Haber /Gündem / HDP'ye yönelik büyük operasyon: 40 ilde 718 gözaltı kararı /15 Şubat 2021 16:04

HDP'ye yönelik büyük operasyon: 40 ilde 718 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyona dair açıklama yaptı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahıs gözaltında...

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İçişleri Bakanlığı, 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir." denildi
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