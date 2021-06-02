HDP'yi kapatma iddianamesi yeniden yazılıyor

Gündemdeki sıcaklığını kaybetse de HDP'yi kapatma tartışmaları devam ediyor. HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edildiğini belirten Bekir Şahin, “Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz” dedi.





Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapan Şahin, burada Haber Global kanalına açıklamalarda bulundu. Şahin, Türkiye ile Azerbaycan arasında adli işbirliğine gidilmesini de değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, anlaşmanın maddelerinden bahsederek yapılacakları anlattı.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, istinaf mahkemelerinin açılmasının Yargıtay’ın yükünü hafiflettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:







“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran’da göreve başladım. Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir. Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum. 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim.”