Samanyolu Haber /Dünya / Hebdo davasındaki Türk için müebbet hapis istendi /08 Aralık 2020 21:20

Hebdo davasındaki Türk için müebbet hapis istendi

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında Charlie Hebdo dergisine karşı düzenlenen terör saldırıları ile ilgili görülen davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu.

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Paris Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gerekçeleriyle mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Ali Rıza Polat hakkında müebbet hapis cezası istedi. Davada yargılanan bir diğer Türk vatandaşı Metin Karasular için en az 15 yıl hapis cezası istendi. 

Posta Fransa'nın haberine göre, 2015 yılında 16 kişinin ölümüne neden olan Charlie Hebdo saldırılarında lojistik destek sağladığı belirtilen Metin Karasular Ademy Coulibaly’ye lojistik destek sağladığı, Ali Rıza Polat’ın ise Kouachi kardeşlere silah temin ettiği iddia edildi.  Saldırının en önemli isimlerinden Mohammed Belchouchi için müebbet hapis isteyen Cumhuriyet Savcısı, Amedy Coulibaly’nin eşi Hayat Moumeddienne için de 30 yıl ağır  hapis cezası istedi. Coulibaly’nin sağ kolu oldukları belirtilen Mehti Belhouchie ile Nezar Pastor Alwatik için 20 yıl ağır hapis cezası talep edilirken,  diğer sanıklar için 15 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.  

2 Eylül 2020 tarihinde başlanan ve bugün iddia makamının mütalaasını sunduğu 14 kişinin yargılandığı dava ile ilgili karar 16 Aralık 2020 tarihinde verilecek. 

7 Ocak 2015 tarihinde Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yönelik yapılan saldırılarda 8’i gazeteci olmak üzere 12 kişi Kouachi kardeşler tarafından öldürüldü. Olayı izleyen günlerde Amedy Coulibaly silahsız bir polis memurunu öldürdükten sonra baskın yaptığı Hyper Cacher adlı yahudi marketinde çok sayıda insanı rehin aldı. Girdiği çatışmada polis tarafından öldürülen Coulibaly ölmeden önce rehin aldığı 4 kişiyi öldürdü.
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