Hedef festival değil, rakip çeteymiş: İtalya'da silahlarıyla yakalanan Türklerin kimliği belli oldu

İtalya’nın Viterbo kentinde uzun namlulu silahlarla yakalanan iki Türk’ün, festivale saldırı değil, rakip çete liderine suikast planladığı ortaya çıktı. Daltonlar çetesi üyeleri, Casperlar çetesinin lideri İsmail Atız’ı hedef almış.

İtalya’nın Viterbo kentinde uzun namlulu silahlarla yakalanan iki Türk vatandaşının kimlikleri ve amaçları ortaya çıktı. İlk etapta Santa Rosa onuruna düzenlenen “Macchina di Santa Rosa” festivaline saldırı planladıkları düşünülen şüphelilerin aslında mafya hesaplaşmasının parçası oldukları belirlendi.

İtalyan polisinin operasyonunda yakalanan şüphelilerin, Daltonlar çetesi üyeleri Barış Kaya ve Abdullah Atik olduğu açıklandı. İkilinin, İtalya’da tutuklu bulunan Casperlar çetesi lideri İsmail Atız’a (Hamuş Atız) yönelik suikast hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Son dönemde Avrupa’ya sıçrayan Türk mafya örgütlenmeleri arasındaki hesaplaşmalar, İtalya’da da gündemi sarstı. Ağustos ayında İspanya’da Casperlar çetesinin silahlı saldırısında Daltonlar üyesi Caner Koçer’in öldürülmesinin ardından tansiyon yükselmişti. Atız’ın İtalya’da cezaevine gönderilmesi üzerine Daltonlar’ın Avrupa’daki üyeleri harekete geçti.

Çete lideri Barış Boyun, İtalya’da tutuklandı
Atız’ın mahkemeye sevk edileceği gün için hazırlık yapan üç çete üyesinden ikisi İtalyan polisinin baskınında yakalandı, bir kişi ise kaçmayı başardı.

MELONİ POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalyan polislerini hızlı müdahalelerinden dolayı tebrik etti. Meloni, “Bu sayede UNESCO tarafından kültürel miras kabul edilen ve yüzyıllardır kutlanan Macchina di Santa Rosa festivalinin güvenliği sağlanmıştır” dedi.
