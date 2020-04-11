Samanyolu Haber /Medya / Hedef gösterildim, tehdit ediliyorum /11 Nisan 2020 23:20

Hedef gösterildim, tehdit ediliyorum

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, “15 günden bu yana sistematik bir saldırı altındayım.” dedi.

SHABER3.COM

Habertürk TV'de "Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye Gündemi" isimli programı hazırlayıp sunan Didem Arslan Yılmaz bir İSPARK görevlisiyle “tartıştığı ve işten attırdığı” iddialarına dair açıklama yaptı. 

Yılmaz, şahsi Twitter hesabında, “Sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum.” dedi.

İSPARK ÇALIŞANINI İŞTEN ATTIRDI MI?

Bugün önce trollerin oluşturduğu sosyal medya hesapları tarafından, akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın medyada Didem Arslan Yılmaz’ın bir İSPARK çalışanına hakaret ettiği iddia edilmişti.

Bu haberlerin ardından, “15 günden bu yana sistematik bir saldırı altındayım.” diyen Yılmaz, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Sunucu Didem Arslan Yılmaz iki haftadır ağır tehditlere maruz kaldığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “O gün İSPARK görevlisinin ücret ödemediğimiz gerekçesiyle, şahsıma ve eşime sözlü ve fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldık. ‘Adi vaka’ olan olay nedeniyle sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum."
 
"Yaptığım iddia edilen fiillerin tamamı yalandır ve kayıtlar Emniyet’tedir." diyen Arslan, "Özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında tamamen iftiralar dolu haber yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hedef gösterildim, tehdit ediliyorum Sonraki Haber >>

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Ekmek sırasında birbirine girdiler

Ekmek sırasında birbirine girdiler

İnfazda eşitlik sağlansın!

İnfazda eşitlik sağlansın!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:40