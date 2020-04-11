Hedef gösterildim, tehdit ediliyorum

Habertürk TV'de "Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye Gündemi" isimli programı hazırlayıp sunan Didem Arslan Yılmaz bir İSPARK görevlisiyle “tartıştığı ve işten attırdığı” iddialarına dair açıklama yaptı.





Yılmaz, şahsi Twitter hesabında, “Sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum.” dedi.





İSPARK ÇALIŞANINI İŞTEN ATTIRDI MI?





Bugün önce trollerin oluşturduğu sosyal medya hesapları tarafından, akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın medyada Didem Arslan Yılmaz’ın bir İSPARK çalışanına hakaret ettiği iddia edilmişti.





Bu haberlerin ardından, “15 günden bu yana sistematik bir saldırı altındayım.” diyen Yılmaz, dikkati çeken açıklamalar yaptı.





Sunucu Didem Arslan Yılmaz iki haftadır ağır tehditlere maruz kaldığını söyledi.





Didem Arslan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “O gün İSPARK görevlisinin ücret ödemediğimiz gerekçesiyle, şahsıma ve eşime sözlü ve fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldık. ‘Adi vaka’ olan olay nedeniyle sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum."

"Yaptığım iddia edilen fiillerin tamamı yalandır ve kayıtlar Emniyet’tedir." diyen Arslan, "Özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında tamamen iftiralar dolu haber yapılıyor." ifadelerini kullandı.