Samanyolu Haber /Politika / Hedef hazine yardımını kesmek /07 Şubat 2021 13:02

Hedef hazine yardımını kesmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin perde arkası netleşiyor.

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Cumhuriyet’in kulis haberine göre MHP lideri Bahçeli’nin “HDP’ye yönelik adım atılsın” çağrısına Erdoğan’ın olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

Buna göre Cumhur İttifakı’nın HDP’nin Hazine yardımı almasının önünü kesmek için uzlaştığı ifade ediliyor.

Bu kapsamda Siyasi Partiler Yasası’na eklenecek bir madde ile “siyasi partilerin bundan sonra Hazine yardımı almalarına yönelik hüküm” zorlaştırılacak. 

Yapılacak düzenleme ile “Terör örgütüne örtülü ya da dolaylı destek veren, terör örgüt üyeleriyle iltisaklı olan partilere Hazine yardımı yapılmaz” şeklindeki bir hükmün getirileceği planlanıyor. Bu hükmün doğrudan “HDP’nin alacağı Hazine yardımına etki edeceği” ileri sürülüyor.

“Terörle iltisaklı partilere Hazine yardımı yapılamaz” ibaresinin düzenlemeye eklenmesiyle 2023’e giden süreçte ilk önce HDP’nin hedef alınacağı belirtiliyor.

Yine aynı düzenlemenin CHP’yi de etkileyeceği belirtiliyor.

Yasadaki yeni düzenlemenin “iki parti tarafından hazırlanacak yeni anayasada da güvence altına alınacağına” dikkat çekiliyor.

Cumhur İttifakı, bu yasal düzenlemelerin 2023’e giden süreçte ittifakları da etkileyebileceğini düşünüyor. Buna göre parti kapatmaları ve Hazine yardımları ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda, “CHP’nin HDP ile yan yana getirilebileceği, merkez sağ blokta yer alan İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerin de CHP’nin içinde yer alan Millet İttifakı blokunda yer almak istemeyeceği, ittifakta yer almaları durumunda parti tabanlarını kaybedeceği” belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasalarını da ele aldıklarını” açıklamıştı. 

 
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