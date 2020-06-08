'Hedef muhalefetin blok olarak hareket etmesinin önüne geçmek'

Kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın eski Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, muhalefeti parçalamak için bir yol haritası oluşturulduğunu söyledi.

Muhalefetin ortak hareket etmesinin önüne geçmenin hedeflendiğini kaydeden Uslu, "Kesin olan; stratejik bir plan var. Bu plana göre bir yol haritası çıkarılmış, o yol haritası doğrultusunda arka arkaya adımlar atılıyor. Bu arada muhalefetin kendi içinde parçalanmasına yönelik tartışmalara zemin hazırlanıyor, HDP ile CHP ve HDP ile İYİ Parti üzerindeki tartışmaların üzerine gidiliyor, oradaki çatlaklar büyütülüyor" ifadelerini kullandı.

Siyasette, genel başkanlar seviyesinde olmasa bile üçüncü bir ittifak ihtimalinin tartışıldığına değinen Uslu, bu senaryonun HDP-İYİ Parti arasındaki çelişkiyi derinleştiren her olaydan sonra daha da güçlendiğine dikkat çekti.





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Uslu, AKP'nin 1 Kasım seçimlerinden sonra seçmen kaybını önlemek için milliyetçi-muhafazakar sağa yöneldiğini dile getirdi. Uslu'ya göre, liberalleri mutlu etmek zordu.





Ramazan ayında Diyanet'in eşcinselleri suçlayan açıklamalarını hatırlatan Uslu, bunun da kasıtlı bir politika olduğunu, "AK Parti, iktidarını sürekli kılacak bir çözüm amacıyla kendini ve seçmenini yeniden üretti" sözleriyle anlattı.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak göstermiş, Erbaş’ın eşcinselleri hedef alan söylemine sivil toplum örgütü temsilcileri ve hukukçular başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden tepki görmüştü.



