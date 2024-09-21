Samanyolu Haber /Dünya / 'Hedefimiz bu yıl savaşa son vermek' /21 Eylül 2024 09:22

'Hedefimiz bu yıl savaşa son vermek'

Kiev yönetimi bu sonbaharda Rusya ile devam çatışmaları durdurma planı olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev’de yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın bu yıl içinde ikinci bir barış zirvesi düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Zelensky, bu zirvenin Ukrayna’yı güçlendireceğini ve savaşı sonlandırma potansiyeli taşıdığını belirtti. Zelensky, Eylül ayında Batılı ülkelere yaptığı çağrıda, çatışmanın bu yıl sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasım ayında, Rusya’nın da davet edilmesi planlanan bir barış zirvesi daha düzenlenecek. Bu girişim, Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen ve Rusya’nın davet edilmediği ilk barış zirvesinin ardından geliyor. Bu zirvede, Ukrayna’nın barış formülünün bazı maddeleri tartışılmıştı, ancak Rus birliklerinin geri çekilmesi gibi kritik konular gündeme gelmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveyi, “Ukrayna krizinin nedenlerini saptırma” çabası olarak nitelendirdi. Zelensky ise ABD’nin desteklememesi durumunda bir “B Planı” olduğunu belirterek, Ukrayna’nın zaten bu planda ilerlediğini vurguladı.

Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden’ın desteklemesi halinde “zafer planının” başarılı olacağına olan inancını yineledi.
Eylül ayında NBC News’e verdiği röportajda bahsettiği bu zafer planının detaylarını paylaşmamış, yalnızca Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki askeri operasyonunun bu planın bir parçası olduğunu belirtmişti. Rusya tarafı ise bu planı ciddiye almadığını belirtti ve çatışmayı nihai olarak sona erdirme arzusunu dile getirdi.
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