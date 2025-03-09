Hedefinde Erdoğan var: Ey ilgili şahıs...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı seçim çalışmalarını Adana'da sürdürüyor. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin mevcut ekonomik krizine dikkat çekerek, "Çok çalışacağız" dedi ve bir kez daha kolları sıvayıp cekedini çıkardı.





Türkiye’nin ekonomik krizine değinen İmamoğlu, “Freni patlamış kamyon gibi” değerlendirmesinde bulundu. Eğitim, sağlık ve adalet sistemlerinin paramparça olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu durumdan çıkışın yolu CHP’dir” dedi.





CHP'YE MESAJ VERDİ

İmamoğlu, “Birleşmiş ve bütünleşmiş CHP’nin önünde kimse durabilir mi?” dedi. Parti içindeki birlik ve beraberliği güçlendireceklerini söyleyen İmamoğlu, “Bu bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz” diye konuştu.





SURİYE MESAJI

İmamoğlu, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti. Özellikle Alevilere yönelik şiddet ve bölgedeki sivil kayıplar hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını ifade eden İmamoğlu, “Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız” dedi.





İmamoğlu, iktidarın muhalefete yönelik baskılarına da dikkat çekti. İmamoğlu, “Bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyuyorlar. Bu saldırılara karşı bir adım dahi geri atmadık” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isim vermeden seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:





"Ey ilgili şahıs, bak ben senin dediğin gibi şantaj, montaj demiyorum. Benim arkadaşlarım eğer en ufak bir haksızlığa, hukuksuzluğa karışmışsa bütün dosyaları açın, bütün bilgileri kamuoyuyla açıkça paylaşın. Milletimiz görsün, hodri meydan! Elinizde ne varsa dökün diyorum."





Sandık vurgusu yapan İmamoğlu "2014'ten bu yana tek suçum var, sandıkta yenilmeyeceğiz. Sana yenilmeyeceğiz! Ne yapsanız nafile, o sandık gelecek ve millet seni evine gönderecek. Bu kadar net." ifadelerini kullandı.