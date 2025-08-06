Samanyolu Haber /Gündem / Hedefteki bakan yardımcısı 4 diplomasını alelacele özgeçmişinden sildi /06 Ağustos 2025 09:55

Hedefteki bakan yardımcısı 4 diplomasını alelacele özgeçmişinden sildi

Türkiye’de e-imza sahteciliğiyle binlerce sahte belge kamu sistemlerine işlendi. YÖK sistemi üzerinden yüklenen sahte diplomalar, e-Devlet'te görünür hale geldi. Skandal sonrası Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, özgeçmişinde yer alan 4 diplomayı sildi. Sayan, eski AKP'li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi olması ve devlette aldığı görevlerle ilgili olarak daha önce de gündeme gelmişti.

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Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor. Gündemi sarsan e-imza sahteciliği skandalı, bir kamu görevlisinin elektronik imzasının izinsiz kullanıldığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yüzlerce sahte e-imzanın üretildiği ve bu imzalarla birçok resmi belge ve diplomanın kamu sistemlerine işlendiği belirlendi.

YÖK SİSTEMİNE KAYDETTİLER
Çete, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bazı yetkililerin yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde görevli personelin e-imzalarını taklit etti. Sahte diplomalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemine kaydedildi ve bu belgeler e-Devlet platformu üzerinden görüntülenebilir hale geldi. Üstelik bu sahte belgeler psikoloji, hukuk, inşaat mühendisliği ve eczacılık gibi kritik meslek gruplarını da kapsıyor.

BAKAN YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Skandalın kamuoyunda yankı bulmasının ardından BTK'nın bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın özgeçmişinde dikkat çekici çelişkiler olduğu haberleri gündeme geldi. Sayan'ın özgeçmişinde 6 lisans, 2 yüksek lisans, 2 doktora ve 13 sertifika programı yer alıyordu.

Nefes Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek, bilişim güvenliğinden sorumlu kurum BTK’nın bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın özgeçmişini gündeme taşıdı. 

Zeyrek’in ses getiren yazısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi mezunu olduğunu belirttiği dört lisans bölümüne dair bilgileri siteden kaldırdı.

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