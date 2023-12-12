Samanyolu Haber /Gündem / Hedefteki isim cevap verdi: İstifa edecek mi? /12 Aralık 2023 17:52

Hedefteki isim cevap verdi: İstifa edecek mi?

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edilmişti. Belözoğlu 'Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım' diyerek iddiaları yalandı.

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Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında 1-1 biten maçın son düdüğüyle birlikte başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edilmişti. 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

"SEZON SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDAYIM"
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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