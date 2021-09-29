Heidelberg’teki tohumlar Berkin Elvan anısına ekildi

NURULLAH KAYA - SAMANYOLUHABER.COM





‘‘Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla çıktığımız yolculukta bugün maratonun 12. şehri Heidelberg’de Türkiye’de, polis şiddetine maruz kalmış ve hayatını kaybetmiş başta Berkin Elvan Mehmet İstif, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük ve niceleri anısına tohum ektik. Koşulsuz Adalet Hareketi adına konuşan Avukat Bilal Durmuş “Bugün Türkiye’de polis şiddeti ile öldürülen kurbanlara ve faillerin çevresine örülen cezasızlık zırhına dikkat çekmek için 14 yaşında evinin önünde ekmek almaya giderken polis tarafından gaz kapsülü ile vurularak öldürülen Berkin Elvan anısına, Gezi Parkı direnişinde hayatını kaybedenler anısına pedalladık.” dedi.





HEİDELBERG ALTE BRÜCKE’DE TOHUM EKTİLER





Alte Brücke’de gerçekleştirilen eylemin ardından tohum ekildi ve basın açıklaması yaptılar. Avukat Bilal Durmuş yaptığı açıklamada “Gezi Parkı Eylemleri sırasında Okmeydanı Semtinde evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan, bölgedeki eylemcilere müdahale eden çevik kuvvet polisi Fatih Dalgalı’nın tüfeğinden çıkan gaz kapsülünün başına isabet etmesi ile ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan 11 Mart 2014 günü hayatını kaybetti. Polis memuru Fatih Dalgalı Yargıtay’ın onaylaması halinde 16 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılacak fakat olayda birlikte çalıştığı arkadaşları yada emri veren amirlerine hiçbir cezai sorumluluk yüklenmemiştir, bu durum AİHS’nin 2.Maddesi’nde ve AİHM’in yerleşik içtihatlarında koruma altına aldığı etkili soruşturma ilkesinin açık bir ihlalidir.Abdullah Cömert, Hatay’da katıldığı Gezi Parkı Eylemlerinde başına isabet eden gaz kapsülü ile hayatını kaybetti. Sanık polis hakkında verilen 6 Yıl 10 Ay 15 Gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra sanık tutuklandı.Ethem Sarısülük, Gezi Parkı Eylemlerinde bir polisi 4,8 metreden açtığı ateş sonucunda başına isabet eden mermiyle yaralandı ve 14 Haziran 2013’te vefat etti.Ali İsmail Korkmaz, Gezi Parkı Eylemleri sırasında 8 kişi tarafından öldüresiye dövüldü ve geçirdiği travmaya bağlı beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. Ali İsmail’i döven 8 kişiye Kasten Yaralamadan en yüksek ceza 10 Yıl olacak şekilde ceza verildi. Nasıl bir vahşettir, nasıl bir insanlıktan yoksunluktur ki 19 yaşında bir genci 8 kişi öldüresiye döver?Yeni Berkinlerin, Ali İsmaillerin, Abdullahların ve Ethemlerin olmaması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.





Basın açıklamasının ardından aktivistler bisikletleri ile Gülistan Doku için Karlsruhe’ye doğru yola çıktılar.





MARATON AİHM ÖNÜNDE SON BULACAK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Strazburg) önünde sona erecek maraton kapsamında 15 farklı şehirden geçilerek Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için simgeleşmiş isimler anısına şu ana kadar 8 farklı şehirde tohumlar ekildi. Son 2 tohum için yola çıkan hareket üyeleri Koşulsuz Adalet Maratonu’nun bugünden sonraki güzergahta ise

Karlsruhe’de Zorla kaybedilen ve yüzlerce gündür haber alınamayan kayıplar için Gülistan Doku anısına, (30.09.2021, Saat: 13:00 – Konum: Schloss Karlsruhe – Schlossplatz)

Ve Strasbourg’ta Faili Meçhul cinayete kurban edilenler ve ötekileştirilen azınlıkların hatıralarına sahip çıkmak için Hrant Dink anısına, (01.10.2021, Saat: 12:00 – Konum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) olmak üzere birçok konuda farkındalık oluşturmak ve bu kişilerin anılarını yaşatmak için tohumlar ekilecek.