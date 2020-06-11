Samanyolu Haber /Dünya / Heiko Maas'tan Türkiye açıklaması /11 Haziran 2020 19:21

Heiko Maas'tan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Maas, seyahat uyarılarının kaldırılmasıyla ilgili, "Türkiye'yle yakın iş birliği halindeyiz" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin’de corona virüsü süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Maas, seyahat kısıtlamaları ve uyarılarına da değindi.

AB üyesi ülkelerle 15 Haziran’dan itibaren kısıtlamaları kaldıracak olan Almanya’nın, birlik dışındaki ülkelerle nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte Alman turistlerin popüler destinasyonlarını dikkate aldıklarını belirten Maas, Türkiye de dahil olmak üzere AB dışındaki ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Corona virüsü nedeniyle uygulanan seyahat uyarılarının kaldırılmasının birden fazla faktöre bağlı olduğunu ifade eden Maas, bunlar arasında vaka sayıları ve sağlık sistemindeki kapasite seviyesi olduğunu vurguladı.
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