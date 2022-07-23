Samanyolu Haber /Gündem / Hekimler şiddete karşı 100 bin İmzayla bakanlığa gitti /23 Temmuz 2022 01:03

Hekimler şiddete karşı 100 bin İmzayla bakanlığa gitti

Türkiye’de doktorlara yönelik son dönemde artan şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği hekimler adına taleplerini yüz bin imzayla Sağlık Bakanlığı’na sundu.

Hekimler şiddete karşı 100 bin İmzayla bakanlığa gitti

Sağlık meslek örgütlerince ülke genelinde yürütülen grev eylemlerinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” başlıklı imza kampanyasında topladığı ilk 100 bin imzayı dün yani cuma Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

TTB Merkez Konseyi üyelerince imzaları teslim etmek üzere bakanlık önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi gerekçesiyle polis ilk önce basın mensuplarını bakanlık önünden uzaklaştırdı. Gazetecilere basın açıklaması olmayacağı yönünde ısrarcı tutum sergileyen polis, TTB yöneticilerine de fiziki müdahalede bulundu. Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’nin önünde basın açıklaması yapıldı.

Güvenli çalışma ortamlarında, güvenceli çalışma koşullarında, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istediklerini belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, AKP’nin hekimleri, sağlık emekçilerini, sağlık emek-meslek örgütlerini düşmanlaştırdığına dikkat çekti. 

Vazgeçmediklerini belirten Fincancı, “Mardin’de olduğu gibi, bu politikalarla sağlığın olamayacağının siyasi otoriteye söylememiz gerekiyor. Biz tüm düşmanlaştırma çabalarına karşın toplum ile buluşmayı başardık. Sağlık hakkımızı kazanacağımız muhakkak çünkü vazgeçmiyoruz. Hep beraber mücadeleye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.
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