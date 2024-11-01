Samanyolu Haber /Gündem / Hekimler üç gün iş bırakacak: Sağlıkta kriz büyüyor /01 Kasım 2024 22:58

Hekimler üç gün iş bırakacak: Sağlıkta kriz büyüyor

Aile hekimleri, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi sebebiyle 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hekimler söz konusu yönetmeliğe tepki gösterirken 5-6-7 Kasım'da grev kararı aldı.

Hastanelerde yaşanan randevu krizinin önüne geçmek için hayata geçirildiği öne sürülen yönetmeliğin bilimsel temellerden uzak olduğunu ve muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğu savunan hekimlerin yönetmeliğe tepkisi sürüyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.

YÖNETMELİK MOBBİNG NİTELİĞİNDE

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğe ilişkin daha önce yaptığı açıklamada “Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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