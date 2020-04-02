Samanyolu Haber /Gündem / Hekimlerden ortak "Koronavirüs" çağrısı /02 Nisan 2020 15:38

Hekimlerden ortak "Koronavirüs" çağrısı

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler ve vak'a sayıları artarken, 300 hekim ortak açıklama yaparak çağrıda bulundu. Daha fazla test yapılamasını isteyen hekimler, herkesin evde kalmasının sağlanması gerektiğini vurguladı

SHABER3.COM

Son açıklanan sayılara göre, Koronavirüs sebebiyle 277 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin 679 vak'anın bulunduğu Türkiye'de 300 hekim, Koronavirüs ile ilgili ortak açıklama yayımlayarak çağrıda bulundu.

Salgının Türkiye’deki yayılmasıyla Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri kıyaslayan hekimler, "Hastalanma oranını yavaşlatabilmek, zaten normalde var olan hastalara ilave salgın hasta yükünü zamana yayabilmek çok ama çok yaşamsaldır. Hasta sayısı, hastanelerin “hasta bakabilme kapasitesi”nin içinde kaldığı ölçüde daha çok sayıda insan hayatı kurtarılabilecektir." dedi.

TEST SAYISI ARTIRILMALI

Mümkün olduğu kadar fazla sayıda test yaparak enfekte olanların ve temas ettiklerinin bulunması gerektiğini belirten hekimler, "Devletçe bugün ve gelecek güvencesi temin edilerek yaş grubu sınırlandırması olmaksızın bir süreliğine herkesin evde kalması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetlerinin önündeki her türlü parasal engel kaldırılmalı." diyen hekimler, "Sağlık çalışanlarının çalışma sırasında kendilerini bulaştan koruyabilmeleri için gerekli tıbbi malzemenin eksikliğini hissetmemeleri zorunludur." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hekimlerden ortak "Koronavirüs" çağrısı Sonraki Haber >>

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:42