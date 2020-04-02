Son açıklanan sayılara göre, Koronavirüs sebebiyle 277 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin 679 vak'anın bulunduğu Türkiye'de 300 hekim, Koronavirüs ile ilgili ortak açıklama yayımlayarak çağrıda bulundu.





Salgının Türkiye’deki yayılmasıyla Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri kıyaslayan hekimler, "Hastalanma oranını yavaşlatabilmek, zaten normalde var olan hastalara ilave salgın hasta yükünü zamana yayabilmek çok ama çok yaşamsaldır. Hasta sayısı, hastanelerin “hasta bakabilme kapasitesi”nin içinde kaldığı ölçüde daha çok sayıda insan hayatı kurtarılabilecektir." dedi.





TEST SAYISI ARTIRILMALI





Mümkün olduğu kadar fazla sayıda test yaparak enfekte olanların ve temas ettiklerinin bulunması gerektiğini belirten hekimler, "Devletçe bugün ve gelecek güvencesi temin edilerek yaş grubu sınırlandırması olmaksızın bir süreliğine herkesin evde kalması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.





"Sağlık hizmetlerinin önündeki her türlü parasal engel kaldırılmalı." diyen hekimler, "Sağlık çalışanlarının çalışma sırasında kendilerini bulaştan koruyabilmeleri için gerekli tıbbi malzemenin eksikliğini hissetmemeleri zorunludur." dedi.