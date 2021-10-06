Samanyolu Haber /Gündem / Helallik isteyen Fatih Tezcan aldığı cevaplarla şoke oldu /06 Ekim 2021 14:59

Helallik isteyen Fatih Tezcan aldığı cevaplarla şoke oldu

Sosyal medya hesabından durumunun kötü olduğunu söyleyerek helallik isteyen AKP’nin yandaş kalemlerinden olan Fatih Tezcan aldığı cevaplarla şoke oldu.

SHABER3.COM

Sosyal medyadan sık sık provokasyon yapan Fatih Tezcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatımın en ağır imtihanıyla imtihan ediliyorum. Bütün kardeşlerimden duâ ricâ ediyorum. Yayın yapabilecek durumda değilim. Hakkınızı helâl edin.” İfadelerini kullandı.

Helallik isteyen Fatih Tezcan’a birçok takipçisi hakkını helal etmediği yönünde cevap verdi.

İşte gelen cevaplardan bazıları:







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